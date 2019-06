In Island ist gestern ein Flieger mit besonderen Passagierinnen gelandet: Zwei weibliche Belugawale namens Little Grey und Little White.

Die Tiere sind Langstrecke geflogen, und zwar in speziellen Containern. Die beiden Wale kommen aus einem Meeresaquarium in Schanghai. Dort mussten sie bei Unterhaltungsshows mitmachen. In Island sollen sie natürlicher leben können. In einer Bucht bei den Westmännerinseln im Süden Islands entsteht nämlich ein Freiwasserreservat für Wale und Delphine. Es soll eine Alternative zu Meeresaquarien werden. Betrieben wird es von der die britischen Umweltorganisation Sea Life Trust. Die flache Bucht ist unter Wasser mit Netzen zum offenen Meer hin abgegrenzt, auch um die Wale zu schützen.

Zunächst werden die Belugas in Island erst mal mindestens 40 Tage in einem Quarantänebecken verbringen. Später werden sie dann in die geschützte Bucht gelassen. Aber auch dort sollen die beiden Besuch bekommen. Kleine Touristengruppen sollen sich den Belugas in Booten nähern dürfen.