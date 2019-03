Eine Gothic-Anhängerin berichtet, dass sie wegen ihres Make-ups aus der U-Bahn geschmissen wurde - der Guardian berichtetet über den Fall. Die Frau hatte nach eigenen Angaben die Augen stark geschminkt und auch einen dunklen Lippenstift aufgetragen. Eine Security-Mitarbeiterin sah das, nach Rücksprache mit ihrem Chef, als Grund, dass die Frau gehen musste. Sie habe das Make-up als problematisch und sehr scheußlich bezeichnet.

Was folgte, war ein Shitstorm für Guangzhou. Mehrere tausend Gothic-Anhänger posteten Fotos in voller Montur unter dem Hashtag #ASelfieForTheGuangzhouMetro. Die Verkehrsbetriebe versuchten sich zu helfen, in dem sie die Security-Mitarbeiterin entließen. Allerdings hat das Nutzer im Netz nicht besänftigt, die mehr Akzeptanz für Subkulturen in China fordern.