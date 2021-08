Im Rahmen einer Bildungsreform sollen schriftliche Prüfungen für Sechs- und Siebenjährige verboten werden. Laut den Leitlinien schadet der große Druck auf junge Schulkinder ihrer geistigen und körperlichen Gesundheit. Auch die Prüfungen bei älteren Schülern sollen weniger werden.

Die chinesische Regierung geht auch noch stärker gegen Nachhilfe-Schulen vor. Schon seit Ende Juli dürfen private Nachhilfeunternehmen keinen Gewinn mehr machen. Mit dem Gesetz entzieht sie der milliardenschweren Branche die Geschäftsgrundlage. Viele Eltern geben in China bis jetzt umgerechnet mehr als 10.000 Euro im Jahr für Nachhilfestunden aus - in der Hoffnung, ihren Kindern dadurch den Zugang zu einer angesehenen Schule zu ermöglichen.

In China mussten die Schulkinder bislang von der ersten Klasse an Prüfungen ablegen. Die Examen gipfeln schließlich in der gefürchteten Hochschul-Aufnahmeprüfung Gaokao, die im Alter von 18 Jahren abgelegt wird. Diese Prüfung entscheidet in vielen Fällen über den späteren Lebensweg.