Die Polizei in China hat einen Ring von "Lego"-Fälschern ausgehoben.

Dabei geht es um Produkte im Wert von umgerechnet mehr als 26 Millionen Euro. Nach Angaben der Ermittler wurde das Gelände der Firma "Lepin" in Shenzhen im Süden des Landes durchsucht. Dort stellte der Betrieb an mehr als zehn Fließbändern 90 Produktserien her.

Eines der Produkte ist ein imitiertes "Star-Wars-Set", das von Lego-Bauplänen kopiert worden sein soll. Insgesamt wurden mehr als 600.000 fertige Bausätze sichergestellt. Die Fälschungen fielen im vergangenen Herbst auf. Die Lepin-Steine auf dem Markt seien, so die Polizei, denen von Lego extrem ähnlich gewesen. Auch die Aufmachung der Sets war fast identisch.

Das Thema Produktpiraterie belastet seit langem die Beziehungen Chinas zum Ausland und spielt auch eine Rolle im aktuellen Handelsstreit mit den USA.