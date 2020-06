Nach Medienberichten hat das asiatische Land für sein satellitengestütztes Navigationsnetzwerk Beidou den letzten notwendigen Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Insgesamt besteht es damit aus 35 Satelliten. China will damit unabhängiger sein vom US-amerikanischen GPS, das weltweit am weitesten verbreitet ist, vom europäischen Navigationssystem Galileo und dem russischen System Glonass.

Die Führung in Peking will Beidou auch international vermarkten, mit Pakistan und Thailand soll es schon Kooperationen geben.