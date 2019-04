Das können Jugendliche jetzt in China, in der Wüste Gobi. Da wurde zwischen rötlichen Felsen ein Kuppel-Gebäude gebaut, das wie eine Basis aussieht, die es auf dem Mars geben könnte. Nicht für Wissenschaftler, sondern erstmal für Schülergruppen und ab nächstem Jahr auch für Touristen. In dem Kuppel-Gebäude sind Wohnbereiche, ein Kontrollraum, ein Gewächshaus und eine Luftschleuse. Um die Umgebung rundherum zu erkunden, gibt es Raumanzüge.

China investiert gerade sehr viel in die Raumfahrt und will den USA und Russland Konkurrenz machen. Nächstes Jahr soll eine Sonde zum Mars geschickt werden. Außerdem sind ein Stützpunkt auf dem Mond und eine bemannte Raumstation wie die ISS geplant.