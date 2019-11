In China ist die größte Müllkippe des Landes so gut wie voll.

Das allein wäre keine Meldung wert - das Problem: Die Nachricht kommt 25 Jahre früher als geplant. Die britische BBC berichtet, die Müllkippe in der Provinz Shaanxi ist so groß wie 100 Fußballfelder und dafür ausgelegt, 2.500 Tonnen Abfall pro Tag aufzunehmen. Stattdessen sind da aber 10.000 Tonnen pro Tag gelandet. In der Stadt war deswegen vor ein paar Tagen eine neue Verbrennungsanlage eröffnet worden und mindestens vier sollen nächstes Jahr dazukommen. Die Müllkippe soll nach Vorstellung der chinesischen Behörden langfristig ein ökologischer Park werden.

China kämpft seit vielen Jahren mit dem Müll, den die 1,4 Milliarden Menschen da produzieren. 2015 hatte es einen Erdrutsch an einer Müllkippe im Süden der Stadt Shenzhen gegeben, mehr als 70 Menschen wurden dabei getötet. Seit etwa zwei Jahren lässt China viele Arten von Müll aus anderen Staaten nicht mehr ins Land, vorher war zum Beispiel auch Plastik aus Europa da gelandet.