Die Wartelisten für Organe sind lang. Besonders oft brauchen Menschen eine neue Niere.

Aktuell sieht es nicht so aus, als könnte der Bedarf über Spenderorgane gedeckt werden. Deshalb wird daran geforscht, wie man weitere Organe herstellen kann. Das ginge zum Beispiel in Tieren.

Forschende aus China berichten jetzt, dass sie eine menschliche Niere in einem Schwein gezüchtet haben. Diese Niere hat sich aus menschlichen Stammzellen, die in Nabelschnurblut vorkommen, entwickelt - sie ist also nicht tierisch. Allerdings hat sie noch einige Verunreinigungen durch Schweinezellen. Die Forschenden wollen ihr Verfahren jetzt weiter verbessern, um diese Kontamination zu vermeiden.

In Deutschland nicht möglich

Ein Medizinethiker des Deutschen Ethikrats bewertet dieses Vorgehen als vernünftig und verantwortungsvoll. Allerdings fordert er auch Gesetzesänderungen in Deutschland, um bei uns eine Grundlage für ähnliche Forschung zu schaffen. Forschende aus den USA hatten vor einigen Wochen berichtet, dass sie eine gentechnisch-veränderte Schweineniere erfolgreich in einen hirntoten Menschen transplantiert haben. Das war allerdings kein menschliches Organ, sondern ein tierisches.

[Anmerkung der Redaktion: Das Foto, das in diesem Beitrag verwendet wird, zeigt nicht die Niere, die im Schwein gezüchtet wurde, sondern eine menschliche Niere in einem anderen Zusammenhang.]