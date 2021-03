Die chinesische Zensur hat jetzt offenbar auch den Messenger-Dienst Signal getroffen.

Die App war eine der letzten unabhängigen und verschlüsselten Dienste, die Menschen in China nutzen konnten. Jetzt kann sie in dem Land aber nicht mehr einfach so aufgerufen werden. Nur mit einem speziellen VPN-Tunnel ging das noch, so konnten User*innen die chinesische Firewall umgehen und Nachrichten empfangen. Ein Grund für die Sperrung war nicht bekannt. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, ihm sei dazu nichts bekannt. Grundsätzlich sei Chinas Internet offen.

Viele weltweit beliebte Dienste wie Google, Twitter, Youtube, Facebook oder Whatsapp können in China nicht genutzt werden. Auch ausländische Medien wie die "New York Times" sind geblockt.