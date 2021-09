"Bucht für Reisen oder Events nicht in einem Hilton-Hotel!"

So lässt sich ein Boykott-Aufruf von Dutzenden muslimischen Bürgerrechtsgruppen zusammenfassen. Sie kritisieren Baupläne in der chinesischen Provinz Xinjiang. Da soll ein neues Hotel der Hilton-Gruppe entstehen. Und zwar in einer zerstörten Moschee der muslimischen Minderheit der Uiguren.

Die Bürgerrechtsgruppen bezeichnen den Hotelbau als Menschenrechtsverletzung und fordern die Hilton-Gruppe auf, die Pläne zu stoppen. Ein Sprecher der Hilton-Gruppe sagt, es sei schwierig das Projekt zu beeinflussen, weil es sich dabei um ein Franchisemodell handelt.

China steht schon lange dafür in der Kritik, wie es mit den Uiguren im Land umgeht. Nach Angaben von Menschenrechts-Organisationen sind in Xinjiang mindestens eine Million Uiguren in Haftlagern eingesperrt. Außerdem wurden viele religiöse und kulturelle Stätten der Uiguren beschädigt oder abgerissen.