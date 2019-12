Jeder, der eine neue Nummer haben will, muss ein aktuelles Foto von sich machen und es mit der Handy-Nummer verknüpfen lassen. Die Regel war im September bekannt gegeben worden und ist gerade in Kraft getreten. Wie es hieß müssen die Telekommunikationsfirmen "alle technischen Möglichkeiten" nutzen, um die Identität ihrer Kunden eindeutig festzustellen, also auch Künstliche Intelligenz. Offiziell will China so Internetbetrug verhindern. Kritische Stimmen sagen aber, es geht um mehr Überwachung.

Gesichtserkennung ist in China weit verbreitet, sogar an Supermarktkassen.