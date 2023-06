In China haben letztes Jahr noch nie so wenige Paare geheiratet, seitdem die Zahl erfasst wird.

Laut der Nachrichtenagentur Yicai waren es rund 6,8 Millionen. Das waren dem zuständigen Ministerium zufolge ungefähr 800.000 weniger als im Jahr davor.

Schon die letzten zehn Jahre ging die Zahl der Eheschließungen in China immer weiter runter. Wahrscheinlich wurde sie auch durch die strengen Einschränkungen während der Corona-Pandemie beeinflusst.

Letztes Jahr ist auch Chinas Bevölkerung zum ersten Mal seit 60 Jahren geschrumpft. Die Geburtenrate sank ebenfalls auf ein Rekordtief.



Gravierende Folgen für die chinesische Wirtschaft

Fachleute warnen, dass es in der Zukunft immer weniger Arbeitskräfte geben wird. Gleichzeitig müssten die verschuldeten Lokalegierungen mehr Geld für die älter werdende Bevölkerung ausgeben. Die Politik will gegensteuern und für mehr Eheschließungen und Geburten sorgen. In einigen chinesischen Provinzen bekommen frisch verheiratete Paare jetzt zum Beispiel länger bezahlten Ehe-Urlaub.

Auch andere Länder in Asien kämpfen mit einem Bevölkerungsrückgang. In Japan will die Regierung deswegen ebenfalls das Arbeitsrecht umkrempeln.