Dass durch die Corona-Pandemie in vielen Ländern mehr Müll angefallen ist, ist nichts Neues.

Mit seiner Null-Covid-Strategie scheint aber vor allem China immer noch viel Müll zu verursachen. Denn da gehören Corona-Massentests in vielen Regionen weiter zur Tagesordnung. Hunderte Millionen Chinesinnen und Chinesen müssen sich regelmäßig testen lassen. Bedeutet: Abermillionen Röhrchen, Tupfer, Verpackungen und Schutzanzüge wandern täglich in den Müll.

Ein Vielfaches an medizinischem Müll

Genaue Zahlen zur Menge an Corona-Müll gibt es in China nicht. Laut den Behörden in Shanghai sind während des letzten Lockdowns von März bis Juni fast 70.000 Tonnen medizinischen Abfalls angefallen - sechsmal mehr als sonst.

Umweltexperten sprechen von riesigen Müll-Problemen, die sich ihrer Meinung nach weiter verschärfen. Sie bezweifeln, dass die Kommunen in China den Müll korrekt entsorgen - unter anderem weil sie das viel Geld kostet. Einige Fachleute halten allein schon aus Umweltgründen Chinas Null-Covid-Strategie für falsch.