In China müssen Kinos seit dieser Woche mindestens zwei Mal wöchentlich Filme zeigen, die positiv über die Kommunistische Partei und über den Sozialismus in China berichten.

Im Juli ist die Gründung der Kommunistischen Partei genau 100 Jahre her und mit den Filmen will die chinesische Regierung die Bevölkerung auf die Feier einstimmen. In der Anweisung an die Kinos hieß es, es solle eine "großartige und herzliche Atmosphäre für das Fest geschaffen werden". Die staatliche Filmbehörde will, dass bei den Vorführungen immer viel Publikum im Kino sitzt. Die Tickets sollen billiger sein, außerdem sollen Funktionäre, Parteimitglieder und Angestellte staatlicher Firmen verpflichtet werden, sich die Filme anzuschauen.

Ein ARD-Korrespondent berichtet, dass staatliche Propaganda und Nationalismus in China in den letzten Jahren in der Kultur zugenommen haben. Kritische Inhalte seien zurückgedrängt worden.