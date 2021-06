Bisher wird weltweit rund die Hälfte aller Bitcoins in China geschürft - das könnte sich bald ändern.

Die Regierung in Peking geht verstärkt gegen Kryptowährungs-Minen vor. Das sind Rechenzentren, in denen im großen Stil und mit großem Energieaufwand Digitalwährungen geschürft werden - vor allem Bitcoins. Die südwestliche Provinz Sichuan ist dafür einer der wichtigsten Standorte in China. Dort hat die Regierung jetzt fast 30 weitere Mining-Betriebe geschlossen. Das hat sie in den letzten Monaten schon oft gemacht - denn Peking hatte schon 2017 Zahlungen im Land mit digitalen Währungen für illegal erklärt. Zur Begründung hieß es, dass man sich Sorgen um das Finanzsystem und die soziale Stabilität mache. Außerdem arbeitet die chinesische Führung an einer eigenen digitalen Variante der Währung Yuan.

Vor ein paar Wochen hatten chinesische Bankenverbände vor Spekulationen mit Kryptowährungen gewarnt - und den Aktien-Kurs des Bitcoin damit weltweit auf Talfahrt geschickt. Ein Analyst sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass viele Mining-Unternehmen wohl jetzt aus China ins Ausland abwandern werden.