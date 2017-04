Chinesische Forscher haben einen Roboterfisch entwickelt, der genau das kann. Mit Hilfe von Sensoren misst er Salzgehalt und Wassertemperatur und erkennt auch verschiedene Chemikalien. Die gesammelten Daten sendet er per Funk an die Wissenschaftler.

Der Robofisch sieht aus wie ein künstlicher Rochen und bewegt sich auch so: mit dem Flossenschlag eines Mantarochens. Er ist - bis auf die Batterie - ganz aus Silikon und transparent.

In China kann so ein Robofisch ganz besonders gute Dienste leisten. Chinesische Gewässer werden immer wieder durch lecke Ölpinelines oder illegal verklappte Chemie-Abwässer verseucht. Aber auch in den USA und England wird an ähnlichen Unterwasser-Tobotern geforscht. Bisher sind die Modelle allerdings für den Alltagsgebrauch noch viel zu teuer - etwa 70.000 Euro. Die chinesische Variante soll deutlich billiger werden.