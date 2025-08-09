In der chinesischen Hauptstadt Peking gibt es jetzt ein Kaufhaus mit Robotern.

Laut der Nachrichtenagentur AP sind die vor allem für Hilfsarbeiten gedacht; also Regale einräumen oder Getränke servieren. Die Roboter laufen mit Künstlicher Intelligenz - sie können auch Fußball und Schach spielen. Und es gibt auch welche, die so aussehen wie berühmte Personen, zum Beispiel Albert Einstein oder Isaac Newton.

Mit dem neuen Kaufhaus will China Firmen helfen, ihre Roboter in Zukunft auch an Verbraucherinnen und Verbraucher zu verkaufen. Bisher werden die Maschinen vor allem in der Forschung genutzt. Das neue Roboter-Kaufhaus in Peking ist nur ein Anfang - in anderen Städten sind schon ähnliche Center geplant. China hat es sich zum Ziel gesetzt, in den Bereichen KI und Robotik weltweit vorne mit dabei zu sein.