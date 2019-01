In diesem Fall geht es um den Film "Three Billboards outside Ebbing, Missouri". Darin protestiert eine Mutter mit riesigen Werbeaufstellern gegen die fehlenden Ermittlungen zur Vergewaltigung ihrer Tochter.

In China nehmen sich drei Künstler die knallroten Werbetafeln aus dem Film zum Vorbild und schicken ähnlichfarbige Trucks in die Großstädte. Über die Aktion berichtet der britische Telegraph. In großen Lettern prangern die Aktivisten auf den LKW die in China üblichen "Umwandlungs-Therapien" für Homosexuelle an. Dort ist Homosexualität zwar nicht kriminalisiert. Trotzdem finden die Künstler, dass deutlicher gemacht werden muss, dass Schwule oder Lesben nicht krank sind.

In den Umerziehungs-Kliniken werden Homosexuelle teilweise gegen ihren Willen festgehalten und gezwungen, Medikamente zu nehmen. Amnesty International berichtet auch von Elektroschocktherapien.