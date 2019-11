In China will ein Uni-Professor die Betreiber eines Safariparks vor Gericht bringen - wegen des Einsatzes von Gesichtserkennungssoftware.

Der Safaripark hatte vorher Einlasskontrollen per Fingerabdruck und hatte die durch Gesichtserkennung ersetzt. Der Kläger meint, dass seine Daten nicht sicher sind. Wie der britische Guardian berichtet, fordert der Mann das Geld für seine Jahreskarte zurück und will, dass der Wildpark genau erklärt, was mit den Daten der Besucher passiert.

Eine bekannte kanadische Datenschutzexpertin nannte es im Guardian erschreckend, dass die Technologie in China so oft genutzt werde - von Unternehmen und von der Regierung. Die Software sei oft noch sehr ungenau, der Prozentsatz an Fehlern hoch. Die Expertin hofft, dass der Prozess gegen den Safaripark zumindest für etwas mehr Widerstand aus der Bevölkerung sorgt.