Forschende der Harvard Medical School haben sich gefragt, wie man ohne chinesische Behörden noch an Daten zum Ausbruch von Sars-CoV-2 kommen kann. Deshalb haben sie Satellitenbilder von Krankenhausparkplätzen in Wuhan ausgewertet. So haben sie nach eigenen Angaben festgestellt, dass die Stellplätze schon im August 2019 viel mehr genutzt wurden als vorher. Außerdem seien die Begriffe "Husten" und "Durchfall" seit dem Spätsommer häufiger in Suchmaschinen in Wuhan eingegeben wurden.

Die Forschenden schreiben, dass das bei "Husten" auch mit der Erkältungs- und Influenzasaison zusammenhängen kann. "Durchfall" sei aber ein Symptom, das auf Covid-19 hindeutet. Die Studie ist auf einem Preprint-Server erschienen, also andere Forschende haben sie noch nicht begutachtet.

Das Forschungsteam betont auch, dass diese Daten kein eindeutiger Beweis dafür sind, dass es bereits die ersten Covid-19-Fälle im Spätsommer 2019 in Wuhan gab.