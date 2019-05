Dort wird dann untersucht, welches Geschlecht das ungeborene Baby haben wird. Solche Untersuchungen sind in China verboten. Das war aber lange nicht so - und wenn das Baby weiblich war, wurde es oft abgetrieben. Deswegen gibt es in China mehr als 31 Millionen mehr Männer als Frauen. Sogar letztes Jahr kamen auf 100 neugeborene Mädchen noch 115 Jungs. Eltern in China wollen noch immer gerne wenigstens einen Jungen: als Stammhalter.

Die Labore in Hong Kong dürfen zwar eigentlich nur Blutproben von Patientinnen untersuchen, die per Überweisung von einem ortsansässigen Arzt kommen - doch da drücken sie oft ein Auge zu. Und das, obwohl die Labore damit riskieren, ihre Lizenz zu verlieren. Den Behörden zufolge hat sich die Zahl der untersuchten Fälle in den letzten drei Jahren verdreifacht - meistens gibt es aber zu wenige Beweise.