Denn die Krankheit hat die Inflation in China letztes Jahr in die Höhe getrieben: Nach Angaben des Statistikamts in Peking legten die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent zu. Die Behörde sagt, dass das mit den gestiegenen Nahrungsmittelpreisen zu tun hat. Die waren allein im Dezember in China um mehr als 17 Prozent gestiegen - der Preis für Schweinefleisch verdoppelte sich sogar.

In China wird weltweit das meiste Schweinefleisch produziert und verbraucht. Die Schweinepest hat im letzten Jahr den chinesischen Schweinebestand halbiert - mehr als 300 Millionen Tiere fielen der Krankheit dort zum Opfer. Weil China inzwischen viel Schweinefleisch aus dem Ausland zukauft, sind die Preise dafür weltweit gestiegen.