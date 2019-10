In China steigt die Inflation - und Grund dafür ist die Schweinepest.

Schweinefleisch kostete in China im September 70 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und das trieb die Verbraucherpreise insgesamt im Schnitt um drei Prozent nach oben. Das teilte das Statistikamt in Peking mit.

Das Schweinepestvirus ist bei den Tieren hoch ansteckend, für Menschen aber nicht gefährlich. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden allein in China fast 1,2 Millionen Tiere vorsorglich getötet. Der Bestand schrumpfte um 15 Prozent, so dass die Regierung letzten Monat 10.000 Tonnen Reserven an importiertem Fleisch auf den Markt gab.

Mit Spannung werden auch die neuen Wachstumszahlen der chinesischen Wirtschaft erwartet, die Freitag rauskommen. Im letzten Quartal war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch um 6,2 Prozent gewachsen, so wenig wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr.