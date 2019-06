Für den neuesten Selfie-Boom in China muss jetzt der Er-Hai-See in der Provinz Yunnan herhalten.

Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, inzwischen könne man am See die verschiedensten Settings für das perfekte Foto buchen, zum Beispiel mit importierten Alpakas aus den Anden oder mit einem kreisrunden, hängenden Sitz. Das Paket von 35 Fotos kostet nach Angaben eines der Fotografen umgerechnet knapp 30 Euro.

Und so kommen die Tourist*innen aus dem ganzen Land. Allerdings sind einige enttäuscht: Am See stehen auch Gebäuderuinen herum. Hintergrund ist ein Besuch von Präsident Xi Jinping. Er hatte 2015 dazu aufgerufen, den See besser zu schützen. Daraufhin wurden mehrere Hotels abgerissen.

Reuters zitiert eine Frau aus Shanghai, die für ihr Foto ein Paillettenkleid im Meerjungfrau-Look trägt. Sie sei enttäuscht, sagt sie, weil der Ort so anders aussehe als auf den Bildern im Netz. Aber, sagt sie, ich kann meine Bilder ja mit Photoshop nachbearbeiten.