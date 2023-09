Das Typische an Pandas ist ihr schwarz-weißes Fell. Aber in China lebt seit einigen Jahren ein ganz weißer Panda, ein Albino.

Er wird schon länger erforscht. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zu dem seltenen Albino-Panda. Ein DNA-Test hat gezeigt, dass es ein Männchen ist. Chinesische Staatsmedien schreiben, dass seit 2019 auch das Verhalten des Albino-Pandas erforscht wird, seitdem er mit einer Fotofalle entdeckt wurde.

Der schneeweiße Bär ist laut den Forschenden kein Außenseiter. Er hat positive Beziehungen zu Artgenossen in seinem Gebiet. Auch seine Paarungs- und Kampf-Aktivitäten wurden untersucht und, wie er sein Revier markiert. Die Forschenden stiegen dafür in die Berge und nahmen Aufstiege von rund zehn Stunden auf sich.

In China gelten die Riesenpandas als Nationaltiere. Sie sind eine der am stärksten gefährdeten Arten der Welt. In freier Wildbahn leben laut der Umweltschutzorganisation WWF etwas mehr als 1800 Große Pandas.