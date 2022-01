Wenn im Februar in China die olympischen Winterspiele starten, dann müssen alle Teilnehmenden eine Olympia-App auf dem Smartphone nutzen.

Die App "My2022" soll im Kampf gegen Corona bei den Spielen helfen. Dort werden Gesundheitsdaten wie die Krankheitsgeschichte, Impfstatus, PCR-Tests gespeichert, aber auch frühere Reisen und Passdetails. Darüber hinaus gibt's in der App auch viele Infos zu den Spielen an sich.

Jetzt haben Forschende der Uni Toronto in der App allerdings eine verheerende Schwachstelle in der Verschlüsselungstechnik entdeckt. Die sorgt dafür, dass persönliche Daten bei der Übertragung abgefangen werden können.

Zensurliste gefunden

Die Forschenden in Kanada fanden aber auch in der App eine Liste zur Zensur heikler Suchwörter - wie etwa Tibet, Dalai Lama und Tian'anmen. Die Funktion sei allerdings nicht aktiviert. Die Forschenden sagen, dass solche Zensur-Listen häufig in chinesischen Apps zu finden sind.