Tiefkühlprodukte aus dem Ausland werden in China gerade besonders kritisch beäugt.

Die Lebensmittelkontrollen wurden verschärft und schon 99 Lieferungen gestoppt. Grund dafür ist das Corona-Virus. Die Behörden vermuten, dass die Tiefkühlprodukte kontaminiert ins Land gekommen sind und sich dadurch Kühlhausbeschäftigte angesteckt haben. So meldeten zwei Städte in der südchinesischen Provinz Fujjian mutmaßliche Spuren des Virus in einer Ladung tiefgefrorener Fische aus Indien sowie in Fleisch aus Argentinien.

Deutsche Schweinshaxen unter verdacht

Auch deutsche Schweinshaxen wurden von chinesischen Staatsmedien schon verdächtigt. Vom Bundesinstitut für Risikobewertung heißt es, es sei bisher nichts über Infektionen mit dem Coronavirus bekannt, weil Menschen kontaminiertes Fleisch gegessen oder mit ihm in Berührung gekommen sind. Ähnlich äußerte sich die Weltgesundheitsorganisation.