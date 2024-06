Sie bestehen aus mehr als 250 Höhlen, in denen vor 1500 Jahren Statuen in den Stein gehauen wurden. Jedes Jahr kommen mehrere Millionen Touristinnen und Touristen, um sich die spektakulären Grotten anzuschauen.

Mehr Aufmerksamtkeit als die Grotten bekommt in sozialen Medien aber gerade etwas anderes: Nämlich die Toiletten, die da für die Touris bereitstehen. Auf Videos ist zu sehen, dass über allen Damen-Kabinen jeweils ein Timer angebracht wurde. Wenn niemand auf dem Klo ist, zeigt ein LED-Bildschirm "leer" an. Wenn jemand in der Kabine ist, läuft die Zeit.

Gemischte Reaktionen auf Social Media

Mitarbeiter begründen das in chinesischen Zeitungen damit, dass durch die Zeitanzeige alles geregelter ablaufen würde. Außerdem würden sie eventuelle Notfälle besser entdecken.

In sozialen Medien gibt es gemischte Reaktionen. Manche sagen, dass sie sich durch solche Klo-Timer unwohl und überwacht fühlen würden. Andere finden sie gut - weil dann keiner mehr ewig in der Kabine auf dem Handy scrollen würde.