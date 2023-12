Wer um nahe Verwandte und Freunde trauert, tut das auf ganz unterschiedliche Weise.

In China nutzen immer mehr Menschen dazu auch Künstliche Intelligenz. Wie der Nachrichtensender Al Jazeera berichtet, gibt es mittlerweile mehrere Firmen, die digitale Avatare von Verstorbenen entwickeln. Die Trauernden schicken den Unternehmen Fotos und Videomaterial zu. Mit dem werden die Menschen dann quasi wieder zum Leben erweckt - in kleinen Videos, in denen sie mit den Hinterbliebenen sprechen. Das kostet dann umgerechnet rund 1.300 Euro oder mehr.

Al Jazeera zitiert einen Vater, der für die Zukunft noch auf mehr hofft - nämlich darauf, dass bald Realität und Metaversum komplett synchronisiert sind und dass ein realistischer Avatar mithilfe von Algorithmen dann auch die Gedanken seines Sohnes nachbilden kann.