Das Komitee zum Schutz von Journalisten mit Sitz in New York hat dazu einen Bericht vorgelegt und zeigt sich besorgt. Die Organisation sagt, dass die meisten Medienschaffenden in China hinter Gittern sitzen, gefolgt von der Türkei. Dort liefen außerdem noch dutzende Prozesse. Auf Platz drei befinden sich Saudi-Arabien und Ägypten.

Wie das Komitee sagt, ist die Anzahl inhaftierter Journalistinnen und Journalisten im Vergleich zu 2016 und 2018 zurückgegangen, sie ist aber immer noch zu hoch. In der Türkei zum Beispiel sitzen heute weniger im Gefängnis als letztes Jahr. Das Komitee verweist aber darauf, dass unter Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr als hundert Medien geschlossen worden sind. Außerdem laufen noch viele Prozesse gegen Mitarbeitende - oft wegen vermeintlichen Terror-Vorwürfen.