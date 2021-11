Ein Vulkanausbruch kann Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die oberen Schichten der Atmosphäre katapultieren.

Dort können sich dann schwefelhaltige Wolken bilden, die sich teils jahrelang halten und das Sonnenlicht reflektieren. Das wiederum führt zu sinkenden Temperaturen. Für Menschen kann das bedeuten, dass die Ernten schlechter ausfallen und dass es dann zu politischen Umbrüchen kommt. Das zeigt ein internationales Forschungsteam am Beispiel China in einer neuen Studie.

Die Forschenden haben aus Eisbohrkernen rekonstruiert, wann in der Atmosphäre besonders viel Schwefel aus Vulkanen unterwegs war. Diese Daten haben sie zusammengebracht mit historischen Ereignissen aus China aus den Jahren 850 bis 1911. Es zeigte sich: Ein Vulkanausbruch konnte zum Sturz einer Herrscherfamilie beitragen. Wenn es schon vorher politischen Druck und Konflikte gegeben hatte, reichten die Folgen eines relativ kleinen Ausbruchs - größere Ausbrüche und ihre Folgen konnten auch alleine eine Dynastie stürzen lassen.

Die Forschenden sagen: In den vergangenen einhundert Jahren hat es kaum schwere Vulkanausbrüche in Asien gegeben. Ihre Studie sei auch ein Hinweis darauf, welche Folgen so eine Eruption heute haben könnte.