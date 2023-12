In China wird Weihnachten eigentlich nicht gefeiert - viele Einkaufszentren in Großstädten stellen aber trotzdem große Weihnachtsbäume mit Lichtern und Geschenkkartons auf.

Jetzt gibt es Stimmen, die vor schädlichen Einflüssen aus dem Westen warnen. In der Provinz Yunnan im Südwesten des Landes hat eine Immobiliengesellschaft die Mieter von Malls dazu aufgerufen, auf Weihnachtsdeko zu verzichten. Außerdem sollen sie in ihren Läden keine Weihnachtskarten und Geschenke verkaufen. An mehreren Schulen im ganzen Land fordern Schülerinnen, Schüler und Eltern dazu auf, ausländischen Traditionen nicht einfach so zu folgen.

Die am weitesten verbreiteten Glaubensrichtungen in China sind der Buddhismus und der Taoismus. Die Kommunistische Partei vertritt den Atheismus. Christen sind in China eine anerkannte religiöse Minderheit. Wie viele Christinnen und Christen es im Land gibt, ist umstritten - offizielle Statistiken gibt es nicht.