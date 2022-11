In der ost-chinesischen Provinz Hubei ist die weltweit größte Schweinefarm eröffnet worden - in einem Gebäude über 26 Etagen.

Der britische Guardian berichtet, dass pro Jahr über eine Million Tiere dort geschlachtet werden können. Eigentümer ist nicht etwa ein erfahrener Großschlachter - sondern ein Unternehmen, das bisher in Zementfabriken investiert hat. Um die hunderttausenden Schweine zu versorgen, gibt es 30.000 automatische Futterstellen, gesteuert über einen zentralen Kontrollraum.

China verbraucht etwa die Hälfte des weltweiten Schweinefleischs. Wegen der Afrikanischen Schweinepest haben lokale Züchter in den letzten Jahren aber etwa 100 Millionen Tiere verloren. In Hochzucht-Anlagen wie in Hubei sieht die chinesische Regierung eine Methode, um Krankheiten von den Tieren fernzuhalten. Grund sind strenge Hygiene-Regeln. Dutzende solcher Mast-Wolkenkratzer sind aktuell im Bau. Fachleute warnen davor, dass solche Massenbetriebe eher noch Krankheitsausbrüche befördern, weil sich Infektionen schnell über Tausende Tiere ausbreiten.

[Anmerkung: Das Foto, was für diesen Beitrag verwendet wurde, zeigt einen anderen Stall - und nicht den in China. Bilder des Gebäudes außen und innen sind im Guardian-Artikel zu sehen.]