In China gibt es gerade Rekordtemperaturen.

In der Hauptstadt Peking lagen sie jetzt tagelang über 35 Grad. In Jingxing wurden gestern sogar mehr als 43 Grad gemessen. Deshalb suchen die Menschen jetzt in Luftschutzbunkern Schutz. Viele Städte haben sie wegen der Hitze geöffnet - darunter auch Hangzhou an der Ostküste und Wuhan im Zentrum des Landes.

In China werden Luftschutzbunker schon länger genutzt, damit sich Bewohnerinnen und Bewohner an heißen Tagen abkühlen können. Die Bunker stammen teilweise noch aus dem Krieg gegen Japan ab 1937. Mittlerweile sind die Anlagen oft mit Trinkwasser, Medikamenten und WLAN ausgestattet.