Die Stadt Budapest will offenbar mit neuen Straßennamen die Regierung des Rechtsnationalisten Viktor Orban ärgern.

Im Süden der ungarischen Hauptstadt sind die frisch aufgestellten Straßenschilder eingeweiht worden. Zum Beispiel die Straße der Uigurischen Märtyrer, Freies-Hongkong-Straße oder Dalai-Lama-Straße.

Die Straßenzüge in unbebautem Gelände führen zu dem Grundstück, auf dem die Orban-Regierung einen Ableger der chinesischen Fudan-Universität errichten will. Die gilt zwar als globale Elite-Uni, ist aber zugleich der Kontrolle der Kommunistischen Partei Chinas unterworfen. Ein Regierungssprecher bezeichnete die Straßenbenennungen als "Witz" und "Provokation".

Die Budapester Stadtverwaltung lehnt den Bau des Uni-Ablegers ab. Auch viele Menschen in Ungarn sind dagegen. Zum einen, weil China über die Uni zu viel Einfluss auf das akademische Leben in Budapest ausüben könnte. Außerdem waren auf dem Gelände am Donauufer eigentlich kostengünstige Wohnungen für Studierende geplant.