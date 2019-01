China hat vor Kurzem einen Behälter auf dem Mond abgesetzt. In dem Behälter sind Boden, Luft und Wasser - und die Samen von Kartoffeln, Raps und Senf - und Samen von Baumwolle. Chinesische Forscher wollen wissen, welche Pflanzen auf dem Mond wachsen könnten. Bilder, die jetzt von der Mond-Sonde an die Erde geschickt wurden, zeigen, dass der Samen der Baumwollpflanze sprießt. Aus den anderen Samen ist bisher noch nichts geworden.

China will eines Tages auf dem Mond eine Forschungsbasis bauen. Das Land investiert viel, um den Weltraum zu erkunden. China will auch eine eigene Raumstation bauen. Die könnte dann der einzige Außenposten im All sein, wenn die ISS ihren Dienst aufgibt.