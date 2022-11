Chinas Weltraumstation hat eine neue Crew.

Drei Taikonauten sind planmäßig an der Raumstation Himmelspalast angekommen. Das Team löst zwei Männer und eine Frau ab, die in einer Woche zur Erde zurückkehren. Die neue Besatzung soll für das nächste halbe Jahr den Bau der Raumstation abschließen und dafür Ausrüstung innen und außen an der Station montieren. Alle Taikonauten der bisherigen Missionen zum Himmelspalast waren Ex-Kampfpiloten und -pilotinnen. Ab dem nächsten Jahr soll dann eine neue Generation mit wissenschaftlichem Hintergrund übernehmen.

Chinas Antwort auf die ISS

China hat die eigene Forschungsstation im Weltall aufgebaut, weil es die Internationale Raumstation ISS nicht nutzen darf. Denn da ist auch die Nasa beteiligt, und die darf wegen eines US-Gesetzes keine Daten mit China teilen.

Die Volksrepublik hat ambitionierte eigene Pläne. Zum Beispiel will sie zusammen mit Russland in den nächsten Jahren eine Forschungstation auf dem Mond entwickeln. Außerdem will China in den nächsten drei Jahren ein wiederverwertbares Raumschiff in Betrieb nehmen.