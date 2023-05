Der Computerchip-Hersteller Nvidia will Unterhaltungen in Videospielen natürlicher machen.

Es geht um Situationen, in denen Spielende mit anderen Figuren interagieren. Diese so genannten Non-Playable Characters (NPC) haben meistens nur wenige Sätze zur Auswahl, denn die Antworten sind fest eingespeichert.

Nvidia will Spieleherstellern in Zukunft eine KI-basierte Chatbot-Technologie liefern, die Antworten erstellen soll. Damit sollen NPCs auf frei gesprochene Sätze eines Spielers oder einer Spielerin reagieren können. Wie das aussieht, hat der Konzern in einem Video auf der Computermesse Computex in Taiwan gezeigt: