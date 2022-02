Mit Panzerband kann man so gut wie alles reparieren, heißt es - warum nicht auch Risse im Körper?

Das haben sich Forschende vom MIT in den USA gedacht und eine Art chirurgisches Panzerband entwickelt. In einem Fachmagazin beschreiben sie das Klebeband als stark und flexibel - und: Es zersetzt sich nach ungefähr einem Monat ganz von selbst.

In verschiedenen Experimenten an Ratten und Schweinen haben die Forschenden mit dem Klebeband erfolgreich größere Risse und Löcher in Darm und Magen geflickt. Normalerweise wird so etwas genäht - was den Nachteil hat, dass das Zeit und Sorgfalt kostet und das umliegende Gewebe reißen kann. Außerdem kann sich dadurch Narbengewebe bilden.

Eigentlich andere Forschungsziele

Ursprünglich hatte das Team an einem doppelseitigen Klebeband geforscht. In Gesprächen mit Chirurgen stellte sich aber heraus, dass das für Operationen im Körper gar nicht so praktisch ist und einseitiges Klebeband viel sinnvoller wäre.