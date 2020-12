Auch Chirurginnen und Chirurgen haben mal einen schlechten Tag.

Aber auch besonders gute Tage sind offenbar nicht unbedingt gut für die Arbeit im OP - zum Beispiel, wenn der Arzt oder die Ärztin Geburtstag hat. An so einem Tag ist das Risiko höher, dass der Patient oder die Patientin nach der Operation stirbt. Das haben drei US-Gesundheitswissenschaftler anhand von Daten aus der Krankenversicherung Medicare gezeigt. Dafür haben sie fast eine Million Standard-Eingriffe an älteren Menschen untersucht. Im Durchschnitt starben etwa fünfeinhalb Prozent von ihnen. Wenn der operierende Arzt oder die Ärztin Geburtstag hatte, starben knapp sieben Prozent.

Laut den Autoren ist das Zusatzrisiko etwa genauso hoch wie an Weihnachten, Neujahr oder an Wochenenden - wenn zum Beispiel weniger Personal im Dienst ist. Mögliche Erklärungen für die höheren Sterberaten an Geburtstagen wären, dass die Chirurginnen und Chirurgen schneller fertig werden wollen oder durch Nachrichten und Glückwünsche abgelenkt sind. Frühere Experimente hatten schon ergeben, dass zum Beispiel persönliche Gespräche im OP Fehler begünstigen können.

Da es sich bei der Untersuchung um eine Beobachtungsstudie handelt, können die Autoren nicht belegen, dass die Geburtstage wirklich die Ursache für die höhere Sterberate sind. Es könnten auch noch unbekannte, andere Faktoren eine Rolle spielen.