Das bekannte Auktionshaus Christie's hat zum ersten Mal sogenannte Kryptokunst versteigert.

In einem Online-Wettbieten gab’s das Werk namens „Everydays – The first 5000 Days" von Mike „Beeple" Winkelmann zu ersteigern. Mehr als 69 Millionen Dollar zahlte der Höchstbietende für das Werk, das nur digital existiert. Auf der Christie's-Website kann es sich weiterhin jeder angucken, inklusive Super-Zoom.

Durch die Krypto-Technik, die hinter dem Bild steckt, ist das Bild aber weiter fälschungssicher und zeigt an, wem das digitale Kunstwerk tatsächlich gehört.