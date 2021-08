Vögel zählen, Unterhosen vergraben – es gibt immer mehr Forschungsprojekte, an denen sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

Eines dieser sogenannten "citizen science"-Vorhaben ist jetzt in eine neue Phase gestartet: in einem Berliner Kleingarten wurden die ersten, vor drei Monaten verbuddelten Teebeutel wieder ausgegraben. In dem Projekt soll deutschlandweit die Bodenbeschaffenheit untersucht werden. Das Helmholtz-Zentrum in Halle an der Saale hatte insgesamt rund 4.500 Aktions-Sets mit je 12 Grün- und Rooibos-Teebeuteln verschickt. Die sollten vergraben werden, verrotten und nach drei Monaten eingeschickt werden. Bis Oktober geht das noch. Unter anderem wollen die Fachleute den Unterschied zwischen dem Start- und Endgewicht der Teebeutel errechnen. An diesem sogenannten "Tea-Bag-Index" kann man ablesen, wie schnell Bodenorganismen das pflanzliche Material abbauen und wie hoch entsprechend die biologische Vielfalt im Erdreich ist.

Die beteiligten Bürgerinnen und Bürger sollten unter anderem auch den Ph-Wert des Bodens und dessen Körnung messen.

In einigen Wochen wollen die Forschenden erste Zwischenergebnisse präsentieren. Die Daten sollen auch in nationale und internationale Forschungsprojekte zur nachhaltigen Bodennutzung einfließen.

Auf die Idee mit den Teebeuteln kamen Niederländer schon vor ein paar Jahren. 2018 verbuddelten Fachleute an 570 Standorten weltweit etwa 35.000 Beutel Tee. Der identische Beutelinhalt macht die Ergebnisse besser vergleichbar.

Wie schnell Biomasse verrottet, kann man aber auch noch anders messen: wurde zuvor schon öfter gemessen. In der Schweiz wurden dieses Jahr 2000 Baumwollunterhosen an Menschen mit Gärten oder Bauernhöfen verschickt, die diese im Boden vergraben sollten.