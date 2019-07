Denn Clownfische sind nicht nur durch den Klimawandel bedroht, sondern wohl auch durch Lichtverschmutzung. Das legt eine Studie aus Australien nah.

Die Forschenden schreiben, dass viele biologische Prozesse von Clownfischen an Licht gekoppelt sind. Die kleinen orangenfarbenen Riffbewohner laichen zum Beispiel in der Regel bei Vollmond. Versuche mit Clownfischen im Aquarium hätten jetzt gezeigt, dass die Tiere - wenn auch nachts Licht brennt - keinen Nachwuchs produzieren. Nur bei kompletter Dunkelheit entwickelten sich die Baby-Clownfische in den Eiern normal.

Dass es nachts hell ist, komme laut den Forschenden in Korallenriffen inzwischen häufiger vor - durch Licht von Häfen, Werften oder Strandpromenaden.

Die Forschenden wollen jetzt untersuchen, wie sich künstliches Licht auf Clownfische in freier Wildbahn auswirkt.