In Berlin gibt es erste Ergebnisse vom Pilotpojekt für Partys in Corona-Zeiten.

Ausgewählte Leute durften ein Wochenende lang in sechs Clubs feiern - ohne Abstand und ohne Maske. Vorher waren alle getestet worden - per PCR-Test. Sieben Corona-Infektionen wurden dabei identifiziert und die positiv Getesteten in Quarantäne geschickt. Rund 2000 Personen durften aber feiern.

Eine Woche später wurden sie wieder getestet. Das vorläufige Ergebnis: Alle Nach-Testungen waren negativ. Allerdings haben sich bislang auch nur knapp 70 Prozent der Party-Gäste nachtesten lassen.

Trotzdem sieht der Kultursenator von Berlin das Ergebnis als gutes Zeichen für die Normalisierung des Clubbetriebs. Wie das allerdings aussehen soll, ist bislang unklar. Im Moment dürfen Clubs in Berlin nur unter freiem Himmel Partys veranstalten.