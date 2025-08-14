Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung endet oft tödlich oder mit langfristigen gesundheitlichen Folgen. Deswegen gibt es Kohlenmonoxid-Melder für die Wohnung.

Das Gefährliche an dem Atemgift ist: Es bindet an das Hämoglobin in unserem Blut - das ist der rote Blutfarbstoff - und zwar viel stärker, als Sauerstoff es tut. Das Hämoglobin ist also blockiert und kann keinen Sauerstoff mehr in unsere Körperzellen transportieren. Kohlenmonoxid-Vergiftete ersticken quasi innerlich.

Im Fachmagazin PNAS beschreiben Forschende nun ein mögliches Gegenmittel. Sie haben ein Protein entwickelt, das dem Hämoglobin sehr ähnlich ist. Der Clou: Kohlenmonoxid bindet an dieses Protein noch lieber, als es sich an Hämoglobin bindet. Das heißt, man könnte den Vergiftungsopfern das Protein injizieren. Es würde dann das Kohlenmonoxid aus dem Blut aufnehmen, wie ein Schwamm. Und über den Urin würde alles aus dem Körper wieder rauskommen.

Erste Tests an Mäusen waren vielversprechend. Bis das Protein tatsächlich zum Einsatz kommt, müssen noch einige Tests an Tieren folgen und später auch an Menschen.