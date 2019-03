Aber es gibt schlecht und noch schlechter. Ein Bericht der London School of Economics vergleicht die Ambitionen von großen Fluggesellschaften, ihre Emissionen zurückzuschrauben. Die Experten haben für das Jahr 2020 ausgerechnet, wieviel Kohlendioxid die Airlines wohl pro Fluggast und Kilometer ausstoßen. Dabei kam Easyjet noch am besten weg. Die klimaunfreundlichste Airline in der Liste, Korean Air, kommt auf mehr als das doppelte an Emissionen. Lufthansa hat demnach auch einen eher hohen Wert.

Die Initiative hinter der Studie sagt, viele Fluggesellschaften hätten sich zwar allgemeinen Branchenzielen zur CO2-Reduktion angeschlossen. Meistens zahlten sie aber nur mehr Geld für Emissionszertifikate. Eigene Ideen, wie sie ihren Ausstoß reduzieren, seien nicht bekannt. Die Initiative hätte da ein paar Vorschläge: Mehr spritsparende Flugzeuge, Biosprit und sicherstellen, dass die Flugzeuge voll sind.