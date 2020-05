Gerade wird weltweit weniger Kohlenstoffdioxid in die Luft geblasen, weil wegen des neuen Coronavirus viele Fabriken geschlossen sind und Flugzeuge am Boden bleiben.

Aber: Die Statistikbehörde Eurostat hat mitgeteilt, dass in Europa auch schon vor Corona weniger CO2 ausgestoßen wurde. Das zeigen die Zahlen fürs letzte Jahr: Demnach gab es 2019 in Europa laut ersten Schätzungen 4,3 Prozent weniger CO2-Ausstoß als im Jahr davor. In Deutschland waren es 4,6 Prozent weniger. Deutschland fällt stark ins Gewicht, weil es für ein Viertel des kompletten CO-Ausstoßes in der EU verantwortlich ist.

Den größten Kohlenstoffdioxid-Rückgang gab's in Estland, Dänemark und Griechenland. Mehr ausgestoßen haben Luxemburg, Österreich, Malta und Litauen.

Für dieses Jahr erwartet die Statistik-Behörde wegen des Coronavirus wieder einen Rückgang. CO2 gilt als wichtiger Faktor bei der Klimaerwärmung. Deshalb wollen die Länder in den nächsten Jahren deutlich weniger davon ausstoßen.