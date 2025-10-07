Wie viel CO2 in der in der Atmosphäre ist, hängt stark von den Jahreszeiten ab. Im Sommer ziehen Pflanzen beim Wachsen viel CO2 aus der Luft, im Winter hingegen wird es freigesetzt, zum Beispiel dadurch, dass sich Pflanzenmaterial im Boden zersetzt.



Man könnte das auch als ein „Ein- und Ausatmen“ der Natur beschreiben. Eine internationale Studie im Fachmagazin Nature Reviews Earth & Environment zeigt, dass die Erderwärmung die Erde heftiger „atmen“ lässt, und zwar in arktischen und borealen Regionen, also im Norden, etwa in Sibirien. Das natürliche Auf und Ab der Kohlendioxidwerte in der Atmosphäre wird extremer.



Laut Studie haben die jahreszeitlichen CO2-Schwankungen im Norden seit den 1960er-Jahren um 50 Prozent zugenommen. Eine Sorge des Forschungsteams ist es, dass das Aus-Atmen auf hohem Niveau bleibt und das Wachstum der Pflanzen im Vergleich dazu zurückgeht. Zusammen mit mehr Waldbränden und einem auftauenden Permafrost könnte das zu höheren Treibhausgasemissionen aus den Ökosystemen im Norden führen. Die globale Erwärmung würde sich so weiter verstärken.

