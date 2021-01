Wer Rückenwind hat, kommt schneller voran. Das gilt auch für Flugzeuge.

Teilweise werden bei der Berechnung der Flugroute bestimmte Winde schon berücksichtigt. Forschende zeigen jetzt aber in den Environmental Research Letters, dass da noch mehr drin ist.

Das britische Team hat 35.000 Flüge analysiert, die innerhalb von drei Monaten zwischen London und New York unterwegs waren. In die eine Richtung, kann der entsprechende Jetstream, also das Windband, Rückenwind geben. In die andere Richtung sollte dieses Windband möglichst vermieden werden, um nicht dagegen anfliegen zu müssen.

Mit der optimalen Flugroute könnten die Flieger zwischen knapp einem und bis zu 16 Prozent CO2 einsparen. Allein bei den Flügen während der drei Monate, die das Team analysiert hat, hätten so 6,7 Millionen Kilogramm CO2 vermieden werden können.