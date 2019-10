Das Problem: Alle bisherigen Methoden, um CO2 aus der Luft zu absorbieren, sind sehr energieaufwendig und damit wenig effizient. Ein Forschungsteam aus den USA hat das jetzt offenbar besser hingekriegt: Mit einer aufladbaren Batterie. Sie nimmt beim Laden durch eine elektrochemische Reaktion Kohendioxid aus der Luft auf. Wird der Akku wieder entladen, setzt er das CO2 als reines Gas frei, so dass es aufgefangen und gespeichert werden kann. Dazu braucht es nach Angaben der Forschenden weder Hitzezufuhr noch erhöhten Druck oder zusätzliche chemische Komponenten wie bei den bisher erprobten Methoden.

Etwas zusätzliche Energie braucht aber auch diese Methode. Tests ergaben, dass es je nach Einsatzgebiet 50 bis 100 Dollar kosten würde, um eine Tonne Kohlendioxid abzutrennen. Dabei funktionierte das System im Labor sowohl bei geringen CO2-Konzentrationen wie in der Außenluft als auch bei erhöhten CO2-Werten wie in Abgasströmen. Eine Einsatzmöglichkeit sehen die Forschenden zum Beispiel in der Abgasreinigung von Industrieanlagen und Kraftwerken.